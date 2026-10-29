جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دومین کنگره ۴ هزار شهید گلستان گفت: حفظ وحدت و همبستگی، شرط اساسی توفیق، فتح و پیروزی در همۀ میدان‌ها است.

حفظ وحدت و همبستگی، شرط اساسی پیروزی در میدان ها

حفظ وحدت و همبستگی، شرط اساسی پیروزی در میدان ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سردار ایزدی افزود:در شرایط کنونی جامعه که دشمنان همواره در پی ایجاد تفرقه و اختلاف هستند، حفظ وحدت ملی و اجتماعی بیش از پیش اهمیت یافته است.

او با اینکه استان گلستان ۳ هزار و ۴۰۰ شهید اهل تشیع و بیش از ۶۰۰ شهید اهل سنت تقدیم انقلاب کرده است ادامه داد: با همبستگی و وحدت شیعه و سنی در کنار یکدیگر پیروز میدان بودیم و همیشه خواهیم بود.

برنامه‌های متنوعی برای بزرگداشت شهدا و معرفی ابعاد مختلف فرهنگ ایثار و شهادت در دومین کنگره ۴ هزار شهید گلستان از روز یکشنبه سوم آبان در استان گلستان آغاز شده بود که امشب با سخنرانی سردار ایزدی به پایان رسید.

این رویداد در سرزمین لاله‌خیز گلستان فرصتی برای گرامیداشت یاد و نام شهدا و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت به شمار می‌رود؛ فرهنگی که با فداکاری شهدا در راه دین و دفاع از میهن در تاریخ ایران ماندگار شده است.

مردم گلستان بیش از ۴ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند که ۳ هزار ۴۰۰ شهید اهل تشیع و بیش از ۶۰۰ شهید اهل سنت هستند.