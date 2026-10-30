هم‌زمان با ایام فاطمیه، مردم استان اصفهان در دویست و چهل و سومین شب از تجمع‌های شبانه، با حضور در میدان‌های شهر و شهرستان‌ها، جلوه‌ای از همبستگی ملی و ایستادگی را به نمایش گذاشتند و و اقتدار ایران تأکید کردند.

دویست و چهل و سومین شب حضور مردم استان اصفهان در میدان

دویست و چهل و سومین شب حضور مردم استان اصفهان در میدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم استان اصفهان در دویست و چهل و سومین شب از تجمع های شبانه، هم‌زمان با ایام فاطمیه، با حضور در نقاط مختلف استان، بر همبستگی ملی، پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از اقتدار دفاعی کشور تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها با گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بصیرت، دفاع از حق و ایستادگی در برابر تهدید‌ها را از درس‌های مکتب فاطمی دانستند و استمرار حضور مردم در صحنه را نشانه پایبندی به این ارزش‌ها عنوان کردند.

همچنین با اشاره به اظهارات سرلشکر عبداللهی درباره جلوگیری از بازگشت ناو‌های آمریکایی به خلیج فارس، بر اهمیت حفظ امنیت، استقلال و اقتدار دفاعی کشور تأکید کردند.

تجمع‌های شبانه مردم در نقاط مختلف استان اصفهان و شهرستان‌ها در حالی ادامه دارد که حاضران، اتحاد، همدلی و ایستادگی را از محور‌های اصلی این حضور عنوان می‌کنند.