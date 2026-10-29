به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم آیت‌الله شبیری زنجانی با حضور آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید، علما، فضلا، اعضای مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مسئولان کشوری و قشرهای مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمد عندلیب همدانی، از استادان حوزه علمیه، در این مراسم با اشاره به جایگاه علمی آیت‌الله شبیری زنجانی گفت: ایشان به مرتبه‌ای از تسلط بر فقه رسیده بود که می‌توان گفت فقه را چشیده بود.

وی با اشاره به جایگاه علمی آن مرحوم در علم رجال افزود: آیت‌الله شبیری زنجانی در علم رجال صاحب نظر و از دیدگاه‌های تخصصی و مبانی علمی برخوردار بود.

این استاد حوزه همچنین با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و معنوی آیت‌الله شبیری زنجانی، از ایشان به‌عنوان زاهد زمانه یاد کرد