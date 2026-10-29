در آیین اختتامیه بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی در اصفهان، ۹ طرح فناورانه در بخش‌های طراحان کسب‌وکار، شرکت‌های نوپا و رشد‌یافته معرفی شدند و برگزیدگان جوایز تخصصی هوش مصنوعی، تجاری‌سازی فناوری و مدیریت شهری نیز جوایز خود را دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در آیین اختتامیه بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی ، برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد ملی بر اساس مصوبات شورای علمی جشنواره معرفی شدند.

در بخش طراحان کسب‌وکار، طرح «پروتز اختصاصی زانو بر پایه پردازش کامپیوتری تصاویر پزشکی و مدل‌سازی سه‌بعدی» از شرکت زیست تجهیز سازنده، به نمایندگی محمدامین یونسی هروی از خراسان شمالی، رتبه نخست و تندیس جشنواره را کسب کرد.

طرح «جداساز لرزه‌ای هوشمند» از شرکت هوشمندسازه لرزه‌میرا به نمایندگی فرید علیدادی از کرمانشاه، رتبه دوم را به دست آورد و طرح «طراحی، ساخت و تولید هندپیس برش و انسداد عروق» از شرکت هوشمندآفرینان نوآور ابن‌سینا، به نمایندگی محمدرضا جعفری از اصفهان، سوم شد.

در بخش فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری در شرکت‌های نوپا، طرح تولید و تجاری‌سازی کاتالیست‌های بهینه‌شده برای تولید هیدروکربن‌های سبک‌تر از شرکت دانش‌بنیان شهر کاتالیست رز اروند در خوزستان، رتبه نخست و تندیس جشنواره را دریافت کرد. مدیحه شمخانی و هوتن گل‌دوست نمایندگان این شرکت بودند.

در این بخش، سه طرح به‌طور مشترک رتبه سوم را کسب کردند: طرح سامانه‌های نوین جذب و فیلتراسیون نانوساختار از شرکت سام‌تک سرام توسعه‌نگر اصفهان؛ طرح توسعه و تجاری‌سازی بازی‌های موبایلی در استودیو میدوپیا از شرکت بازی‌سازان دنیای خیال در گیلان؛ و طرح توسعه فناوری غشایی جداسازی گاز برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی از شرکت رادمان نفت و گاز هیربد در تهران.

در بخش شرکت‌های رشد‌یافته، طرح توسعه مغزی کامپوزیتی بر پایه بازالت برای هادی‌های هوایی برق از شرکت دانش‌بنیان پویا نیرو در کرمانشاه، رتبه نخست و تندیس جشنواره را به دست آورد.

طرح تولید آلومینوسیلیکات‌های فعال‌شده بر پایه بنتونیت از شرکت تولیدات کانسارهای افرا در زنجان، رتبه دوم این بخش را کسب کرد. همچنین طرح تولید محصولات مراقبت از مو و بدن بر پایه جلبک دریایی خلیج فارس از شرکت فناوران زیست سبز دریا در هرمزگان و طرح پلتفرم هوشمند تشخیص و درمان شخصی ناباروری از شرکت رویان‌سازان توانگر آتیه در آذربایجان غربی، به‌طور مشترک رتبه سوم را کسب کردند.

در جایزه تخصصی هوش مصنوعی عماد، طرح سامانه هوشمند بازرسی عیوب سطح ورق فولاد از شرکت دیده‌رایان صنعتی اصفهان، به نمایندگی پویان صاحبی، جایزه پنج میلیارد ریالی را دریافت کرد.

طرح تشخیص عیب و درجه‌بندی خودکار قطعات با پردازش تصویر و یادگیری عمیق از شرکت رادمان تجهیز آذین فیروزآباد، جایزه سه میلیارد ریالی را به دست آورد و طرح مرکز هوشمند تجربه، شبیه‌سازی و مهارت‌های حیاتی شهری مبتنی بر واقعیت گسترده و هوش مصنوعی از شرکت واقعیت ترکیبی ارس نیز جایزه دو میلیارد ریالی دریافت کرد.

همچنین طرح‌های شناسایی مصارف نامتعارف آب و برق چاه‌های غیرمجاز کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و هوش مصنوعی، سامانه جامع برنامه‌ریزی منابع سازمان Analyzr و پلتفرم پرونده الکترونیک سلامت هوشمند مهر، شایسته دریافت لوح تقدیر شناخته شدند.

در جایزه تخصصی کارگزاران تجاری‌سازی فناوری نیز شرکت رابین سپند اسپادانا چهار میلیارد ریال، شرکت سنجش دانش آیریک سه میلیارد ریال، اتاق بین‌المللی خلاقیت و نوآوری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و شرکت سان اوج پویان نیز یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جایزه دریافت کردند.

برگزیدگان جایزه تخصصی مدیریت شهری

در جایزه تخصصی مدیریت شهری، طرح شبکه غیرمتمرکز و هوشمند تصفیه‌خانه‌های کانتینری فاضلاب خام بر پایه فناوری بومی نانوحباب از شرکت دانا تجهیز پترو آب، به نمایندگی داود سعیدی، رتبه نخست را کسب کرد.

طرح سامانه هوشمند هدایت مرکزی مترو با قابلیت پردازش تصویر و ثبت وقایع از شرکت فناوران طرح و توسعه سپنا، رتبه دوم و طرح مدیریت تحلیل جریان ترافیکی مهافن از شرکت فاراد رایانه‌پرداز، رتبه سوم را به دست آوردند.

همچنین طرح «کرم اچینگ شیشه» از شرکت پیشگامان ایده‌پردازی و طراحی جامدات و طرح تولید چمن رول با استفاده از گونه بومی متحمل به خشکی از شرکت دانش‌بنیان پایامنظر زنده‌رود، هرکدام لوح تقدیر و جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت کردند.

طرح سامانه‌های سیار و قابل سفارشی‌سازی برای توسعه خدمات شهری و پشتیبانی بحران از شرکت صنایع طب گستر فارابی و طرح تولید مبدل‌های الکترونیک قدرت و اینورترهای خورشیدی از شرکت پارس کویر اروند نیز شایسته دریافت لوح تقدیر شدند.