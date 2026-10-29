علی نادری پس از پایان مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال ساحلی، ۱۶ بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران از هشتم آبان‌ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود تا ملی‌پوشان خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا آماده کنند. این رقابت‌ها از ۲۸ آبان‌ماه به میزبانی تایلند آغاز خواهد شد.

اسامی بازیکنان دعوت‌شده به اردو:

۱. سیدمحمد داستان

۲. رضا دیری

۳. رضا امیری

۴. سعید پیرامون

۵. سیدعلی ناظم

۶. داود شکری

۷. علی میرشکاری

۸. موحد محمدپور

۹. محمدعلی مختاری

۱۰. محمدعلی نظرزاده

۱۱. محمد معصومی‌زاده

۱۲. ابوالفضل شریف‌پور

۱۳. آیدین تشنه‌کام

۱۴. سبحان فاله

۱۵. مهدی شیرمحمدی

۱۶. سیدمهدی میرجلیلی

ملی‌پوشان فوتبال ساحلی ایران با حضور در این اردو، تمرینات آماده‌سازی خود را برای رقابت‌های قهرمانی آسیا پیگیری خواهند کرد.