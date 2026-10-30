با تشکیل کمیته‌های تخصصی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و نیرو‌های مسلح، برنامه‌ریزی برای استقبال، وداع و تشییع شهدای گمنام در استان اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ منوچهر ذوالفقاری، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان، در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گفت: کمیته‌های تخصصی تبلیغات و اطلاع‌رسانی، استقبال، فعالیت‌های فرهنگی، وداع، تشییع و تأمین امنیت برای برگزاری منسجم مراسم شهدای گمنام پیش‌بینی شده است.

وی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و فعال‌سازی ظرفیت شهرستان‌ها از الزامات اجرای این برنامه‌هاست.

ذوالفقاری با اشاره به برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده برای حضور شهدا در میان مردم گفت: حضور شهدا در مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و تجمعات مردمی، فرصتی برای روایتگری دفاع مقدس و تبیین ارزش‌های آن برای نسل جوان است.

وی افزود: مراسم استقبال و وداع با مشارکت دستگاه‌های مسئول و نیرو‌های مسلح برگزار می‌شود و پس از تشییع متمرکز در اصفهان، هماهنگی‌های لازم برای خاکسپاری شهدا در شهرستان‌های مربوط انجام خواهد شد.

ابراهیم شاکری، هماهنگ‌کننده لشکر ۱۴ امام حسین (ع)، نیز با اشاره به فعالیت کاروان فرهنگی اهالی بهشت گفت: این کاروان با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و روایتگری دفاع مقدس، برنامه‌هایی را در مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تجمعات مردمی اجرا می‌کند.

وی افزود: هماهنگی با مسئولان شهرستان‌ها، آماده‌سازی محتوای فرهنگی، سامان‌دهی خادمان و تأمین امکانات پشتیبانی از محور‌های اصلی فعالیت این کاروان است.

شاکری، تأمین وسایل حمل‌ونقل، آمبولانس، سوخت، تجهیزات صوتی و تصویری، بیمه و پذیرایی از خادمان را از نیاز‌های اجرایی این برنامه‌ها برشمرد.

مجید نادرالاصلی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، نیز بر استفاده از ظرفیت مدیریت شهری برای فضاسازی و پشتیبانی مراسم استقبال، وداع و تشییع شهدای گمنام تأکید کرد و خواستار تقویت برنامه‌های فرهنگی در محله‌ها، مساجد و تجمعات مردمی شد.

اکبر صالحی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان، هم با تأکید بر ضرورت آمادگی همه شهرستان‌های استان برای برگزاری مراسم گفت: فرمانداران باید با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های مسلح، برنامه‌ریزی لازم را برای برگزاری منسجم این مراسم انجام دهند.

وی با اشاره به اهمیت ۲۵ آبان در تاریخ استان اصفهان افزود: بزرگداشت این مناسبت به همه استان تعلق دارد و شهرستان‌ها نیز باید برای زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و معرفی این روز به نسل جوان مشارکت کنند.