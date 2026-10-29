«حسین رضوانی»، محیط‌ بان شهرستان کاشمر به‌ عنوان محیط‌ بان برتر کشور، معرفی و نشان خدمت از رئیس جمهور دریافت کرد.

محیط بان کاشمری برترین محیط‌ بان کشور شد

محیط بان کاشمری برترین محیط‌ بان کشور شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سرپرست اداره‌ کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به برگزاری مراسم روز ملی محیط‌ بان در هفتم آبان‌ با حضور رئیس‌ جمهور و شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: در این مراسم حسین رضوانی محیط‌ بان کاشمری با کسب رتبه نخست از میان بیش از چهار هزار محیط‌ بان کشور، نشان خدمت خود را از رئیس‌جمهور دریافت کرد.

داوود نورمحمدی افزود: این موفقیت ارزشمند بیانگر توانمندی، تعهد و تلاش نیروهای حفاظتی استان در صیانت از سرمایه‌ های طبیعی کشور است و نشان می‌ دهد محیط‌ بانان خراسان رضوی با وجود دشواری‌ های فراوان مأموریت‌ های میدانی، در عرصه ملی نیز عملکردی شایسته و قابل تجلیل دارند.

وی ادامه داد: در این مراسم مهدی طاهری، مهرداد رحیمیان و سعید عرب‌ پور نیز به‌عنوان محیط‌بانان برتر استان مورد تجلیل قرار گرفتند و لوح تقدیر خود را با امضای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از معاون رئیس‌ جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دریافت کردند.

افتخارآفرینی مستمر یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی

نورمحمدی با اشاره به سابقه موفقیت‌ های ملی مجموعه حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: افتخارآفرینی محیط‌ بانان استان به سال جاری محدود نمی‌ شود و در گذشته نیز نیروهای حفاظتی استان بارها در سطح ملی درخشیده‌ اند. تداوم این موفقیت‌ ها، حاصل تلاش میدانی، مسئولیت‌ پذیری و تعهد همکارانی است که حفاظت از حیات وحش و عرصه‌ های طبیعی را با وجود شرایط دشوار کاری دنبال می‌ کنند.

وی با اشاره به سوابق فرماندهی و مدیریتی مجموعه حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: ابوالفضل شعبانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در سال‌ های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ به‌ عنوان فرمانده نمونه کشور انتخاب شد. همچنین سعید محمودی، مدیرکل پیشین حفاظت محیط زیست استان در سال ۱۴۰۴ عنوان مدیرکل برتر کشور را کسب کرد.

وی بیان کرد: مجموعه این موفقیت‌ ها نشان‌دهنده ظرفیت تخصصی و عملیاتی استان در حوزه حفاظت محیط زیست و اهمیت نقش نیروهای میدانی در تحقق مأموریت‌ های سازمان است؛ ظرفیتی که باید با حمایت مستمر، تأمین امکانات مورد نیاز و توجه به مسائل معیشتی و حرفه‌ ای محیط‌بانان تقویت شود.