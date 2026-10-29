وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز اجرای طرح تسویه زنجیره‌ای بدهی‌ها و مطالبات متقابل شرکت‌های بیمه‌ای، بانک‌ها و مراکز درمانی در قالب اوراق گام و برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد برای این فرایند سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز اجرای فرایند تسویه زنجیره‌ای بدهی‌ها و مطالبات متقابل شرکت‌های بیمه‌ای، بانک‌ها و مراکز درمانی در قالب اوراق گام و برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد برای این فرایندسقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

سیدعلی مدنی‌زاده در جریان نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی، در پاسخ به موضوع مطرح‌شده درباره تأخیر شرکت‌های بیمه‌ای در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها اظهار داشت: در کنار مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از مجموعه‌های بیمه‌ای، خود شرکت‌های بیمه‌ای و برخی مجموعه‌های غیربیمه‌ای نیز از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مطالبات معوق دارند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، زنجیره‌ای از مطالبات متقابل میان شرکت‌های بیمه‌ای، بانک‌ها و مراکز درمانی شکل گرفته است.

وزیر اقتصاد افزود: بر همین اساس، این وزارتخانه با همکاری بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، در حال طراحی و اجرای سازوکاری است تا این زنجیره مطالبات متقابل در قالب اوراق گام و برات الکترونیک تسویه شود.

مدنی‌زاده با اعلام اینکه این فرایند عملاً آغاز شده است، گفت: برای اجرای این طرح سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده تا بدهی‌ها و مطالبات متقابل، دست‌کم تا این میزان، تسویه شوند.

وی تأکید کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد و اجرای بخش‌هایی از آن از هم‌اکنون آغاز شده است.