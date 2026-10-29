به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ محمد تدین‌پور گفت: این مسابقه ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه روز جمعه برگزار می‌شود و محدودیت‌های ترافیکی از یک ساعت پیش از آغاز بازی در مسیرهای منتهی به ورزشگاه تختی اعمال خواهد شد.

وی افزود: میدان پلیس به سمت خیابان ۱۷ شهریور و میدان تختی، میدان عدالت به سمت میدان پلیس و خیابان لاله به سمت میدان پلیس، مشمول محدودیت تردد خواهند بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان با اشاره به تداوم محدودیت‌ها در زمان خروج تماشاگران از ورزشگاه گفت: این محدودیت‌ها نیم ساعت پیش از پایان مسابقه دوباره برقرار می‌شود و تا خروج تماشاگران ادامه خواهد داشت.

سرهنگ تدین‌پور از شهروندان خواست از پارک خودرو در محدوده ورزشگاه خودداری کنند و برای تردد از مسیرهای جایگزین شامل خیابان ساحلی، خیابان انقلاب، خیابان ۱۷ شهریور و خیابان امام استفاده کنند.