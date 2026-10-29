فاطمه حسنی سعدی، مربی خوش‌نام و کرمانی والیبال، سرمربی جدید تیم شاهین بندرعامری در رقابت‌های لیگ برتر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،فاطمه حسنی سعدی، که از مربیان باتجربه والیبال استان کرمان به شمار می‌رود، تابستان امسال در کادر فنی تیم ملی والیبال بانوان ایران حضور داشت و در این رقابت‌ها، تیم ملی را در مسیر کسب جایگاهی میان چهار تیم برتر آسیا همراهی کرد.

او فصل گذشته نیز هدایت تیم والیبال بانوان مس رفسنجان را بر عهده داشت و حالا با قبول مسئولیت در شاهین بندرعامری، چالش تازه‌ای را در بالاترین سطح والیبال بانوان کشور پیش رو دارد.