اجتماع باشکوه کرمانیان در شب‌های وحدت واقتدار پشتوانه‌ای محکم برای نظام و انقلاب است و تاپیروزی نهایی بر استکبار جهانی همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، فضای میدان ها وخیابان ها سرشار از شور و همدلی است و حاضران با سردادن شعارهای انقلابی و ابراز حمایت از نظام اسلامی، نشان دادند که همچنان پای عهد خود با انقلاب ایستاده‌اند.

عده ای با برافراشتن پرچم یا فاطمه الزهرا(س) پرچم سه رنگ ایران اسلامی را زیر سایه عنایتهای مادر سادات برده اند و حضور گسترده مردم در میدان، پیامی روشن به دشمنان است که فشارها و تحریم‌ها نه‌تنها خللی در اراده آنان ایجاد نکرده، بلکه بر وحدت و عزمشان افزوده است.