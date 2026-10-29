نخستین برف پاییزی در محور جیرفت ـ ساردوییه و گردنه سربیژن، جاده‌های این منطقه را سفیدپوش کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب استان کرمان گفت: با آغاز بارش برف در محور جیرفت ـ ساردوییه، محدوده گردنه سربیژن، راهداران ساردوئیه مستقر در منطقه بلافاصله وارد عمل شدند و عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و ایمن‌سازی مسیر را برای تسهیل تردد و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی آغاز کردند.

عطاءالله منوچهری با اشاره به ظرفیت عملیاتی این مجموعه برای مدیریت بارش‌های پاییزی و زمستانی گفت: در حال حاضر، ۲۰۰ راهدار به همراه ۱۵۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری سبک، نیمه‌سنگین و سنگین برای عملیات راهداری زمستانی و مقابله با شرایط نامساعد جوی در حالت آماده‌باش قرار دارند.