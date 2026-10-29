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در بسته خبرهای کوتاه امروز پنج شنبه ۷ آبان، خبرهای متنوعی از گوشه وکنار استان گیلان آماده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در بسته خبرهای کوتاه امروز آمده است:
اجرای بیش از ۲۰۰ ویژه برنامه با شعار «میفهمیم، میسازیم، میایستیم» در گیلان
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گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بخش گورابزرمیخ
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تاکید امام جمعه ماسال بر صیانت از هویت دینی برابر تهاج فرهنگی دشمنان
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معرفی برترینهای جشنواره گیلدخت در رودسر
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اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات برای احداث و بهسازی مسکن روستائی در فومن
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افتتاح میدان و بلوار ارتش در روستای پشتیر صومعهسرا
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برگزاری پانزدهمین طرح ملی دادرس در لنگرود
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و اجرای رزمایش امداد و نجات در مدرسه ۱۲ فروردین چوکام