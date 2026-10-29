آموزشگاه ۱۲ کلاسه خیر ساز بانیانی و یک زمین چمن مینی فوتبال با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در شهرستان فسا، به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: این آموزشگاه دوره متوسطه با مشارکت خیر مدرسه ساز و سازمان نوسازی و تجهیزی مدارس فارس با ارزش اعتباری افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان ساخته شده است.

محمدی افزود: این واحد آموزشی در زمینی به مساحت هزار و ۷۰۰ متر مربع، در دو طبقه با ۲ هزار متر مربع زیر بنا احداث شده است.

او ادامه داد:این آموزشگاه دارای ۱۲ کلاس درس، سالن اجتماعات، کارگاه، آزمایشگاه و نماز خانه است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: زمین چمن مجتمع ورزشی شهدای دانش آموز نیز با اعتباری افزون بر ۱۰ میلیارد تومان در این شهرستان به بهره‌برداری رسید.