وزیر امور اقتصادی و دارایی با همراهی جمعی از مسئولان ملی و استانی روند احداث منطقه ویژه اقتصادی سرو ارومیه و موانع پیش‌روی توسعه این منطقه را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان ملی و استانی از طرح احداث منطقه ویژه اقتصادی سرو ارومیه بازدید کردند و در جریان روند اجرای پروژه، وضعیت زیرساخت‌ها و موانع پیش‌روی توسعه این منطقه قرار گرفتند.

در این بازدید ظرفیت‌های منطقه برای توسعه فعالیت‌های تجاری و لجستیکی و نقش تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در تسهیل مبادلات اقتصادی مورد توجه قرار گرفت که می‌تواند در تقویت جایگاه مرز سرو در تجارت خارجی و بهره‌گیری از مزیت‌های مرزی استان مؤثر باشد.

منطقه ویژه اقتصادی سرو با توجه به موقعیت جغرافیایی آذربایجان‌غربی در همسایگی ترکیه، در صورت تسهیل روند اجرای پروژه، از ظرفیت‌های مهم استان برای توسعه تجارت خارجی، گسترش مبادلات مرزی و جذب سرمایه‌گذاری خواهد بود.