به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیران سازمان بهزیستی کشور در سفر به استان مرکزی از توسعه خدمات مشاوره‌ای و گسترش حمایت از کودکان و نوجوانان تحت پوشش این نهاد خبر دادند؛ خدماتی که از پاسخ‌گویی به دغدغه‌های روان‌شناختی مردم تا تأمین نیاز‌های مراقبتی و توانمندسازی کودکان را شامل می‌شود.

مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی کشور از پاسخ به یک میلیون و ۷۵۰ هزار تماس با خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ بهزیستی در یکسال گذشته خبر داد.

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اختلافات خانوادگی، افسردگی و اضطراب، از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در تماس‌هاست. غفاری گفت: در کنار خدمات تلفنی، بیش از سه هزار مرکز مشاوره غیردولتی دارای مجوز نیز با فعالیت بیش از ۱۵ هزار درمانگر، به متقاضیان خدمات روان‌شناختی ارائه می‌کنند.

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اما چتر حمایتی بهزیستی، کودکان و نوجوانانی را هم در بر می‌گیرد که برای رشد و ساختن آینده به مراقبت و پشتیبانی نیاز دارند؛ کودکانی که در مراکز شبانه‌روزی یا خانواده‌های جایگزین نگهداری می‌شوند.

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حمایت از این کودکان به تأمین هزینه‌های نگهداری محدود نمی‌شود؛ آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، فرهنگی، هنری و ورزشی و آماده‌سازی جوانان برای ورود به زندگی مستقل نیز از برنامه‌های بهزیستی است.

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از پاسخ به دغدغه‌های روان‌شناختی مردم تا حمایت از کودکان و توانمندسازی آنان برای زندگی مستقل، خدمات بهزیستی، تلاشی برای تقویت سلامت روان و گسترش حمایت اجتماعی است.