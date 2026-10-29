به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جهاد کشاورزی درودزن گفت: بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی بخش درودزن به کشت گوجه اختصاص یافته است.

کشت ورز ادامه داد: عملیات برداشت این محصول از مزارع درودزن از مهرماه آغاز شده است و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد.

او افزود: متوسط عملکرد این محصول ۸۵ تن در هکتار است و پیش بینی می‌شود افزون بر ۱۲۰ هزار تن گوجه از اراضی کشاورزی بخش درودزن برداشت شود.

رئیس جهاد کشاورزی درودزن در پایان بیان کرد: محصول گوجه فرنگی بخش درودزن، علاوه بر بازار‌های محلی و داخلی به برخی از کشور‌های همسایه از جمله عراق و پاکستان نیز صادر می‌شود.