با فرا رسیدن فصل سرد سال، ۴۵۲ راهدار در ۲۷ پایگاه راهداری استان قزوین با تجهیز ناوگان برف‌روبی و ذخیره‌سازی شن و نمک، آماده خدمت‌رسانی و ایمنی‌سازی محورهای مواصلاتی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، با آغاز فصل سرما و در راستای آمادگی برای خدمات‌رسانی در محورهای مواصلاتی، اقدامات و تمهیدات لازم توسط اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان قزوین انجام گرفت.

در این طرح، ۴۵۲ نفر از نیروهای متخصص و باتجربه راهداری با استقرار در ۲۷ پایگاه راهداری استان، در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند. همچنین علاوه بر آماده‌سازی و تجهیز ماشین‌آلات سبک و سنگین برف‌روب، نمک‌پاش و گریدر، ذخیره‌سازی کافی شن و نمک در راهدارخانه‌ها صورت گرفته است تا در روزهای سرد سال، تردد در محورهای مواصلاتی بدون وقفه و با ایمنی کامل جریان داشته باشد.

اکیپ‌های راهداری با استقرار در محورهای برف‌گیر و راهدارخانه‌ها، در حالت آماده‌باش کامل برای خدمات‌رسانی به مسافران و رانندگان قرار دارند.



