یک شکارچی غیرمجاز در جریان عملیات حفاظتی محیط بانان در ارتفاعات کوه مسجد، واقع در پناهگاه حیات‌وحش شیرکوه تفت استان یزد، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، یک شکارچی غیرمجاز در جریان عملیات حفاظتی محیط‌بانان در ارتفاعات کوه مسجد، واقع در پناهگاه حیات‌وحش شیرکوه تفت استان یزد، دستگیر شد.رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت، با اعلام این خبر گفت: این متخلف در جریان گشت‌وپایش منطقه و در محدوده قرق پیشنهادی اختصاصی کوه مسجد شناسایی و دستگیر شد.مهدی علیان افزود: در این عملیات، لاشه یک رأس قوچ وحشی و یک قبضه سلاح گلوله‌زنی غیرمجاز از متهم کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت با تأکید بر اهمیت صیانت از گونه‌های ارزشمند جانوری اظهار کرد: پناهگاه حیات‌وحش شیرکوه از زیستگاه‌های مهم حیات‌وحش استان یزد به شمار می‌رود و مقابله با شکار غیرمجاز و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی منطقه با جدیت در دستور کار محیط بانان و نیرو‌های حفاظتی قرار دارد.

علیان در پایان با اشاره به نقش مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.