مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج کشور گفت: در کنگره شهدای استان‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ کتاب ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛در راستای دومین اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان، دوره توانمند سازی و هم اندیشی مدیران مراکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج امروز در گرگان برگزار شد.

سردار آزادی با اشاره به اهمیت کار رسانه‌ای برای معرفی فرهنگ ایثار و مقاومت اظهار کرد: در کنگره شهدای گلستان بیش از ۱۰۰ مستند فیلم کوتاه ساخته شده است.

او افزود: همچنین اجرای سمفونی به محصولات فرهنگی کنگره شهدای گلستان اضافه شده است.