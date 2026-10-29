

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این محفل، همسران شهدا با بیان خاطرات شخصی و تجربه‌های زندگی مشترک، از ویژگی‌های اخلاقی، منش، آرزوها و لحظه‌های ماندگار زندگی همسران شهید خود روایتگری کردند.

در این محفل خانم مهدیه عسگری همسر شهیدِ جنگ دوازده روزه؛ سیدمحسن صابری، خانم ثریا نوروزی همسر شهیدِ جنگ هشت ساله کاظم صادقی به بیان خاطرات همسرانشان پرداختند.

در پایان این مراسم نیز مستند مامان ساخته علی‌محمد صادقی پخش شد.