زنگ پدافند غیرعامل، در دبیرستان شهید مفتح شهرستان جهرم به صدا در آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان جهرم گفت: این مراسم با هدف آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم پدافند غیرعامل و افزایش آمادگی در برابر تهدیدات دشمن برگزار شد.

سروی بر اهمیت آموزش پدافند غیرعامل در مدارس تأکید کرد و افزود: آشنایی دانش‌آموزان با اصول پدافند غیرعامل می‌تواند نقش مهمی در ارتقای فرهنگ ایمنی و تاب‌آوری جامعه داشته باشد.

او در ادامه گفت: کارشناسان حاضر در مراسم به ارائه توضیحاتی درباره مفاهیم پدافند غیرعامل، راه‌های مقابله با خطرات و اقدامات لازم در شرایط اضطراری پرداختند.

گفتنی است هفته پدافند غیرعامل هر ساله با هدف ترویج فرهنگ پیشگیری و آمادگی در برابر تهدیدات دشمن در مدارس جهرم برگزار می‌شود.