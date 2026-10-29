اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، ادعا‌های گستاخانه و مداخله‌جویانه امارات متحده عربی و کانادا درباره جزایر سه‌گانه ایرانی، مندرج در بیانیه مشترک ولیعهد ابوظبی و نخست‌وزیر کانادا، را به شدت محکوم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، ادعا‌های گستاخانه و مداخله‌جویانه امارات متحده عربی و کانادا درباره جزایر سه‌گانه ایرانی، مندرج در بیانیه مشترک ولیعهد ابوظبی و نخست‌وزیر کانادا، را شدیدا محکوم و تأکید کرد: جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش جدایی‌ناپذیر و ابدی از قلمرو سرزمینی ایران است و تکرار ادعا‌های موهوم و بی‌اساس درباره آنها، هیچ تغییری در واقعیت‌های مسلم جغرافیایی، تاریخی و حقوقی ایجاد نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن اقدام سخیف کانادا در هم‌صدایی با حکومت امارات در طرح ادعای ارضی علیه ایران، خاطرنشان کرد: چنین اقدامی از سوی کانادا - که خود با ادعا‌های ارضی از سوی هیات‌حاکمه آمریکا مواجه است - اقدامی کوته‌نگرانه، ناقض اصول بنیادین منشور ملل متحد و مغایر با حقوق بین‌الملل است و مسئولیت بین‌المللی دولت کانادا را به دنبال دارد.

اسماعیل بقائی به حکومت امارات توصیه کرد به جای تکرار بی‌حاصل ادعای ارضی علیه یک کشور بزرگ همسایه، به اصل حسن هم‌جواری پایبند باشد.