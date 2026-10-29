به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس پایگاه انتقال خون لارستان گفت: در جریان برگزاری برنامه خون‌دهی در پایگاه سیا انتقال خون لارستان سیار در شهرستان مهر، مردم نوع دوست این شهرستان با اهدای ۷۵ واحد خون، بار دیگر همبستگی خود را در حمایت از بیماران نیازمند نشان دادند.

نرگس مبشری افزود: مردم نوع‌دوست شهرستان مهر با مراجعه به واحد سیار پایگاه انتقال خون، مستقر در مرکز جامع سلامت علی ابن ابی‌طالب (ع) مهر، مجموعاً ۷۵ واحد خون اهدایی را برای کمک به بیماران نیازمند اهدا کردند.

شهرستان مُهر یکی از شهرستان‌های جنوبی استان فارس ایران است، مرکز این شهرستان، شهر مهر است.