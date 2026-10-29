به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان گفت: وزارت راه و شهرسازی همت لازم را برای حل مشکلات حمل‌ونقلی کشور‌های آسیای میانه بویژه ریلی اعم از حوزه صادرات و واردات ندارد که در صورت ورود به این موضوع و حل و فصل مسائل این منطقه می‌تواند نقش مهمی در تامین نیاز‌های کشور ایفا کند.

محمدحسین روشنک افزود: ما در حوزه ریلی در خراسان رضوی با کمبود واگن رو‌به‌رو هستیم؛ واگن‌های ما امکان تردد به تاجیکستان و قزاقستان را ندارند و ما در زمینه واردات از کشور‌های آسیای میانه از جمله چین مشکل حمل‌ونقل داریم و می‌توانیم عمده کالا‌های وارداتی از دریا را از طریق ریل منتقل کنیم، اما زیرساخت‌ها آماده نیست.

وی ادامه داد: نبود پرواز مستقیم بین مشهد و دوشنبه را از چالش‌های تجارت با تاجیکستان است این محدودیت فعالان اقتصادی را ناچار به سفر‌های پرهزینه از مسیر تهران کرده است.

روشنک با اشاره به اینکه فاصله هوایی مشهد تا دوشنبه تنها حدود یک ساعت و نیم است، گفت : برای حل این مشکل، وزارت راه و شهرسازی باید از مسیر مذاکره راه را باز کرده و همراهی آنها را جلب کند تا پرواز‌های این مسیر برقرار شود.