با تقویت ناپایداری‌های جوی دراستان، بارش باران، رگبار و رعد و برق و بارش تگرگ (در مناطق مستعد جنوبی) و وزش تندباد لحظه‌ای فردا جمعه پیش‌بینی می‌شود.

باران، رگبار و رعد و برق و تگرگ در کرمان؛ فرداجمعه

باران، رگبار و رعد و برق و تگرگ در کرمان؛ فرداجمعه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، کارشناس هواشناسی استان کرمان گفت: جمعه (هشتم آبان) با تقویت ناپایداری‌های جوی در سطح استان، بارش باران، رگبار و رعد و برق و بارش تگرگ (در مناطق مستعد جنوبی) و وزش تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

امین دریافر افزود: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و پیرو هشدار زرد شماره ۲۹، امروز (پنجشنبه) در برخی مناطق نیمه جنوبی بارش پراکنده باران، رگبار و رعد و برق و در دیگر مناطق افزایش ابر و وزش باد خواهیم داشت.

بگفته وی: فردا (با تاکید بر هشدار نارنجی شماره ۷) تقویت ناپایداری‌های جوی دراستان به صورت بارش باران، رگبار و رعد و برق و بارش تگرگ (در مناطق مستعد جنوبی) و وزش تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

دریافر بیان کرد: بیشینه بارش‌ها برای مناطق مرکزی، جنوب‌غربی و برخی مناطق جنوب شرقی خواهد بود وآبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها در این مناطق محتمل است.

کارشناس هواشناسی استان کرمان گفت: شنبه و یکشنبه (۹ و ۱۰ آبان) ازناپایداری‌ها کاسته و دوشنبه دوباره تقویت ناپایداری‌ها و فعالیت سامانه بارشی در استان فعال می شود.

وی درباره بارندگی شبانه‌روز گذشته در استان کرمان گفت: کلاکی دلفارد جیرفت ۵۰، دهکهان کهنوج ۱۵.۵، زهمکان فاریاب ۱۲، جبالبارز جیرفت ۱۲ ، ساردوئیه ۴.۴ میلیمتر، فاریاب ۷.۸ و سیه‌بنوییه بافت: ۱.۵ میلیمتر بارش ثبت شده است.