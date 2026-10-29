در ادامه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس و از هفته یازدهم آلومینیوم اراک در اهواز با فولاد خوزستان مسابقه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس و از هفته یازدهم تیم آلومینیوم اراک در اهواز با فولاد این استان مسابقه می‌دهد.

در این مسابقه که با قضاوت علی بای در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار می‌شود دو تیم همسایه جدولی در حالی مقابل یکدیگر به میدان می‌روند که برای ماندن در نیمه بالایی جدول به ۳ امتیاز این مسابقه نیاز مبرم دارند.

آلومینیوم سازان هم اکنون با ۱۴ امتیاز ششم هستند و فولاد خوزستان با ۱۹ امتیاز پنجم است.