به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان آباده گفت: گزارشی مبنی‌بر واژگونی خودرو پژو۴۰۵ در کیلومتر ۷۲ جاده آباده _سمیرم به هلال‌احمر اعلام شد.

علی سعادتمند افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی هلال‌احمر با خودرو نجات و آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او در پایان گفت: این حادثه هفت مصدوم و یک فوتی به همراه داشت که نجاتگران هلال‌احمر پس از تثبیت صحنه، خدمات کمک‌های اولیه را برای مصدومان این حادثه انجام و سپس آنها را با همکاری اورژانس به مرکز درمانی انتقال دادند و فوتی حادثه نیز به عوامل مربوطه تحویل داده شد.