به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان اقلید گفت: گزارشی مبنی‌بر گرفتاری افراد در منطقه کوهستانی ادارک اقلید به هلال‌احمر اعلام شد.

محمدمهدی خواجه‌ای افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر اقلید به محل حادثه اعزام شدند و پس از دسترسی به افراد گرفتار، به منطقه امن منتقل شدند.

او در پایان گفت: با ضرورت رعایت نکات ایمنی در شرایط نامساعد جوی، از شهروندان و کوهنوردان خواست پیش از ورود به مسیر‌های کوهستانی، وضعیت آب‌وهوا را بررسی کرده و از تردد در مسیر‌های پرخطر هنگام بارندگی خودداری کنند.