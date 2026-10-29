آیین گرامیداشت زنده‌یاد «یوسف مجیدزاده»، باستان‌شناس برجسته و پژوهشگر اندیشمند، با حضور مسئولان ارشد قضایی و اجرایی در جیرفت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در این نشست، ضمن ادای احترام به مقام شهدای انقلاب اسلامی بر نقش بی بدیل این مفاخر در صیانت از هویت ملی و ضرورت تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای منطقه تأکید شد.

فرماندار جیرفت در آیین گرامیداشت یاد و خاطره دکتر یوسف مجیدزاده باستان شناس افزود: جیرفت فقط نام یک شهر نیست، بلکه در جغرافیای ایران، نام این شهر به همت دکتر یوسف مجیدزاده گره خورده که شناسنامه فرهنگی و تمدن جیرفت را رقم زد.

روح‌بخش بیگ‌زاده افزود: نام دکتر یوسف‌زاده با فصل مهمی از تاریخ‌شناسی و توجه مجدد جوامع مدنی به تمدن جیرفت پیوند خورده ؛ وی با پذیرش مسئولیت کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه کنارصندل، گام بسیار مهمی در مسیر شناخت علمی این سرزمین برداشت و در زمینه شناسایی، تأیید اصالت و بازگرداندن آثار باستانی غارت‌شده و قاچاق‌شده از شهرستان جیرفت نیز نقش‌آفرینی مهمی داشت.

فرماندار جیرفت، با اشاره به پیشینه علمی و ملی این باستان‌شناس فقید یادآور شد شد: زنده‌یاد دکتر یوسف مجیدزاده متولد ۱۳۱۵ در تبریز بود که پس از تحصیل در رشته باستان‌شناسی در دانشگاه تهران، تحصیلات تکمیلی خود را در شیکاگو ادامه داد و سال ۱۳۵۵ موفق به اخذ مدرک دکتری در رشته باستان‌شناسی پیش از تاریخ ایران و بین‌النهرین شد و پس از بازگشت به کشور، ضمن تدریس در دانشگاه تهران، سرپرستی کاوش در محوطه‌های مهمی نظیر چغامیش، دشت قزوین، ازبکی و کنارصندل جیرفت را بر عهده داشت.

معاون صنایع‌دستی استان کرمان نیز تصریح کرد: کاوش‌های ارزشمند زنده‌یاد پروفسور مجیدزاده در حوزه هلیل‌رود و محوطه باستانی کنارصندل، افق‌های تازه‌ای در شناخت پیشینه تمدنی این سرزمین گشود و تصورات پیشین درباره جایگاه جنوب‌شرق ایران را با پرسش‌ها و رویکرد‌های علمی جدیدی روبه‌رو ساخت.

غلامرضا فرخی، افزود: تلاش‌های ماندگار مجیدزاده نگاه جهانی به این جغرافیای تاریخی را گسترش داد و میراث نهفته در دل خاک جیرفت را به موضوعی برای گفتگوی علمی در عرصه بین‌المللی تبدیل کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز با تأکید بر اینکه ثبت جهانی آثار تاریخی همچون تمدن جیرفت نقش بازدارنده‌ای در پیشگیری از جرایم و تخلفات حوزه میراث فرهنگی دارد، تصریح کرد: این اقدامات بزرگ بیش از پول و بودجه، به اراده و پیگیری مستمر نیاز دارد و نباید به دادن شعار بسنده کرد.

دادخدا سالاری با اشاره به اهمیت جایگاه تمدن ریشه‌دار جیرفت و لزوم ارج نهادن به زحمات دانشمندان و پژوهشگرانی، چون «مرحوم دکتر مجیدزاده» افزود: تاثیرگذاری تمدن جیرفت در سطح ملی و بین‌المللی بر کسی پوشیده نیست؛ به‌طوری‌که حتی مجلات معتبر علمی اروپا بخشی عمده از مطالب خود را به بازتاب پژوهش‌های خارجی درباره این تمدن کهن اختصاص می‌دهند.

وی با اشاره به ضرورت سرعت‌بخشی به فرآیند ثبت جهانی آثار شاخص استان از جمله قنات‌ها و محوطه‌های باستانی جیرفت افزود: جهانی شدن یک اثر، فراتر از یک افتخار نمادین، تضمین‌کننده اختصاص بودجه‌های صیانتی و تقویت حفاظت قانونی از این میراث گرانبهاست و این مهم، خود به عنوان یک ابزار پیشگیرانه موثر در جلوگیری از آسیب به محوطه‌های تاریخی عمل می‌کند.