\u0641\u0647\u0645\u06cc\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0647\u0646\u0648\u0632 \u067e\u0627\u06cc \u0648\u0637\u0646 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u061b\u00a0\u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u06cc\u0627\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0641\u0647\u0645\u06cc\u062f\u0647 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0632\u0646\u062f\u0647 \u0646\u06af\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n