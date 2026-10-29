به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرگز خلیج فارس، در هفته دهم لیگ برتر فوتسال کشور تیم پالایش نفت بندرعباس با گل‌های مرتضی فرزانیان، سبحان شراعی و امیرحمزه صدیق زاده تیم نگین تندیس قرچک را شکست داد.

در این دور از مسابقات تیم فولاد هرمزگان با نتیجه ۲ بر ۲ برابر تیم سن ایچ ساوه به تساوی رسید.

در جدول رده بندی لیگ فوتسال کشور تیم پالایش نفت بندرعباس با ۲۳ امتیاز در رتبه دوم و تیم فولاد هرمزگان با ۱۹ امتباز در رتبه سوم قرار دارند.

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