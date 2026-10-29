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تیم پالایش نفت بندرعباس با نتیجه ۵ بر ۲ تیم نگین تندیس قرچک را شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرگز خلیج فارس، در هفته دهم لیگ برتر فوتسال کشور تیم پالایش نفت بندرعباس با گلهای مرتضی فرزانیان، سبحان شراعی و امیرحمزه صدیق زاده تیم نگین تندیس قرچک را شکست داد.
در این دور از مسابقات تیم فولاد هرمزگان با نتیجه ۲ بر ۲ برابر تیم سن ایچ ساوه به تساوی رسید.
در جدول رده بندی لیگ فوتسال کشور تیم پالایش نفت بندرعباس با ۲۳ امتیاز در رتبه دوم و تیم فولاد هرمزگان با ۱۹ امتباز در رتبه سوم قرار دارند.
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