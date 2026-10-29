حدود پنج کیلومتر از راه روستای آخی کمال شهرستان دهگلان با استفاده از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی معدن این روستا بهسازی و مرمت شده و آسفالت مسیر پس از تکمیل زیرسازی و ابنیه فنی، در دستور کار راهداری قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فتحی، مدیر راهداری دهگلان، با اشاره به انجام تعهدات معدن یخی کمال در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اظهار کرد: تاکنون نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان برای زیرسازی و ایجاد ابنیه فنی این مسیر هزینه شده است.

وی افزود: پس از اتمام اقدامات مربوط به زیرسازی و ابنیه فنی از سوی معدن، عملیات آسفالت مسیر در دستور کار اداره راهداری قرار خواهد گرفت.

راه روستای یخی کمال سال‌هاست که آسفالت‌شدن آن به یکی از مطالبات اصلی اهالی تبدیل شده و مردم این روستا چندین دهه در انتظار بهسازی کامل و آسفالت مسیر دسترسی خود هستند.