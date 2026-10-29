تیم گهر زمین در هفته دهم لیگ برتر فوتسال با ۱۰ گل مقابل پردیس شهید شیری به برتری رسید و جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد.

هفته دهم لیگ برتر فوتسال، برتری پرگل گل گهر زمین و پالایش نفت

هفته دهم لیگ برتر فوتسال، برتری پرگل گل گهر زمین و پالایش نفت



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دهم لیگ برتر فوتسال کشور، عصر پنجشنبه ۷ آبان با برگزاری ۶ دیدار آغاز شد.

نتایج دیدار‌های هفته دهم لیگ برتر فوتسال که پنجشنبه ۷ آبان برگزار شد به این شرح است:

گهر زمین سیرجان ۱۰ - صفر پردیس شهید شیری

پالایش نفت بندرعباس ۵ - ۲ تندیس قرچک

فولاد هرمزگان ۲ - ۲ سن‌ایچ ساوه

پالایشگاه نفت شازند ۳ - ۳ شهرداری ساوه

دلسوختگان قم ۲ - ۲ دائم‌پناه مشهد

پالایش نفت اصفهان یک - صفر فولاد زرند ایرانیان

در آخرین بازی هفته دهم لیگ برتر فوتسال، تیم‌های مس سونگون و گیتی‌پسند جمعه ۸ آبان از ساعت ۱۵ به مصاف هم می‌روند.

در جدول گهر زمین سیرجان با ۲۶ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های پالایش نفت بندرعباس با ۲۳، فولاد هرمزگان با ۱۹، پالایشگاه نفت شازند و مس سونگون با ۱۸ امتیاز در رده‌های دوم تا پنجم قرار دارند.