مانور پناه‌گیری و خروج ایمن به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در قیروکارزین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر شهرستان قیروکارزین گفت: به مناسبت هفته پدافند غیرعامل مانور پناه‌گیری و خروج ایمن در مرکز ترک اعتیاد رستاخیز، برگزار شد.

مرزبان بیان کرد: این مانور با همکاری اداره بهزیستی و با هدف آموزش کمک‌های اولیه، پانسمان و نحوه پناه‌گیری هنگام وقوع زلزله اجرا شد.

او افزود: هدف از اجرای این مانور، افزایش آمادگی و ارتقای توانمندی افراد در مواجهه با بحران‌ها، به‌ویژه زلزله، است.