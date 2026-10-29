پنجمین نشست عمومی کمیته مرکزی بیستم حزب کمونیست چین با تأکید بر تشدید نظارت حزبی، مبارزه با فساد و تقویت انضباط در ساختار‌های سیاسی و اجرایی این کشور به کار خود پایان داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ بر اساس بیانیه رسمی منتشرشده از سوی خبرگزاری شینهوا، در این نشست که از ۴ تا ۷ آبان ماه برگزارشد، شرکت‌کنندگان، مصوبه‌ای درباره تداوم اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه در اداره حزب و تقویت سازوکار‌های نظارتی و انضباطی را تصویب کردند.

شی جین‌پینگ دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، در این نشست بر ضرورت تقویت انسجام تشکیلاتی، ارتقای کیفیت عملکرد مقام‌ها، اجرای دقیق مقررات حزبی و مقابله مستمر با فساد تأکید کرد.

در بیانیه پایانی نشست آمده است که حزب کمونیست چین باید با تقویت نظارت بر عملکرد مقام‌ها، اصلاح شیوه‌های مدیریتی و افزایش کارآمدی سازوکار‌های نظارتی، زمینه ارتقای انضباط در همه سطوح تشکیلاتی را فراهم کند.

یکی از مهم‌ترین نتایج این نشست، تأیید تصمیم‌های پیشین درباره اخراج ۳۳ مقام ارشد سیاسی، دولتی و نظامی از حزب بود. ما شینگ‌روی عضو پیشین دفتر سیاسی، ژانگ یوشیا نایب‌رئیس پیشین کمیسیون مرکزی نظامی، و لیو ژنلی مقام ارشد پیشین نظامی، از جمله این افراد هستند.

همچنین در این نشست، ژانگ شنگ‌مین نایب‌رئیس کمیسیون مرکزی نظامی، به عضویت دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب انتخاب شد. این تصمیم در کنار تأکید بر تقویت نظارت و انضباط در ساختار‌های نظامی و حزبی اتخاذ شد.

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در بخش دیگری از بیانیه خود، بر ضرورت پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی، تقویت تقاضای داخلی، تعمیق اصلاحات و گشایش اقتصادی و دستیابی به رشد باکیفیت تأکید کرد.

بر اساس تصمیم این نشست، بیست‌ویکمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ در پکن برگزار خواهد شد؛ رویدادی که از نظر تعیین جهت‌گیری‌های آینده حزب و کشور اهمیت سیاسی ویژه‌ای دارد.

این نشست در شرایطی برگزار شد که رهبری چین بر تقویت انضباط تشکیلاتی، مبارزه با فساد و افزایش کارآمدی ساختار‌های حزبی، هم‌زمان با پیگیری اهداف توسعه و نوسازی کشور تأکید دارد.