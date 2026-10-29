مبینا فلاح ملی‌پوش یزدی تیراندازی با کمان ایران، با کسب دو مدال طلای رقابت‌های کاپ آسیایی عراق در مواد ریکرو انفرادی و میکس، بار دیگر توانمندی خود را در سطح قاره آسیا به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مبینا فلاح کماندار یزدی تیم ملی تیراندازی با کمان ایران، در رقابت‌های کاپ آسیایی به میزبانی عراق، با درخشش در دو بخش ریکرو انفرادی و میکس، دو مدال طلا برای کشورمان به ارمغان آورد.

مهدی منصوریان، رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان یزد، با اعلام این خبر گفت: فلاح در بخش ریکرو انفرادی، پس از استراحت در دور نخست، با پیروزی ۶ بر صفر مقابل نماینده آذربایجان، به مرحله بعد صعود کرد.

وی افزود: این کماندار ملی‌پوش در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز با نتیجه ۶ بر ۴ از سد نماینده بنگلادش گذشت و در مرحله نیمه‌نهایی با پیروزی قاطع ۶ بر صفر برابر کماندار آذربایجانی، جواز حضور در دیدار پایانی را به دست آورد.

منصوریان ادامه داد: فلاح در فینال ماده ریکرو انفرادی به مصاف نماینده بنگلادش رفت و با برتری ۶ بر ۴، عنوان قهرمانی این ماده را از آن خود کرد و نخستین مدال طلای خود را در این رقابت‌ها به دست آورد.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان یزد با اشاره به موفقیت این ورزشکار در بخش میکس ریکرو اظهار کرد: مبینا فلاح در این ماده به همراه محمدحسین گلشنی، دیگر نماینده تیم ایران، به میدان رفت. تیم ایران پس از پیروزی مقابل اردن در مرحله حذفی و غلبه بر بنگلادش در مرحله نیمه‌نهایی، به دیدار پایانی راه یافت.

وی افزود: تیم میکس ایران در فینال با نتیجه ۵ بر یک تیم آذربایجان را شکست داد تا مبینا فلاح دومین مدال طلای خود را در رقابت‌های کاپ آسیایی عراق کسب کند.

این موفقیت، بار دیگر نام تیراندازی با کمان استان یزد را در عرصه رقابت‌های آسیایی مطرح کرد.