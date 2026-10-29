پنجشنبه بازار خودرو مهاباد، به عنوان یکی از بازارهای رسمی خرید و فروش خودرو و فرصتی برای رونق معاملات در آذربایجان غربی، این روزها حال و هوای گذشته را ندارد؛ روند صعودی قیمت خودرو در بازارهای داخلی و خارجی، خریداران واقعی را به تماشاگرانی مبدل کرده است که با پرسیدن قیمت، دست خالی بازار را ترک می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پنجشنبه بازار خودرو مهاباد در تمام هفته چشم به یک روز دوخته است؛ روزی که قرار بود میزبان معاملات رسمی و رونق اقتصادی منطقه باشد، اما در هفته های اخیر تصویر دیگری از آن دیده می شود.

به میان خریداران و فروشندگانی رفتیم که این روزها بیشتر از هر چیز، از قیمت ها می پرسند و کمتر به معامله می رسند.

پنجشنبه بازار مهاباد زیر سایه افزایش قیمت خودرو، خالی از خریدار واقعی شده است. بسیاری از مراجعه کنندگانی که پیشتر با امید خرید وارد این بازار می شدند، اکنون بلاتکلیف مانده اند و تنها شمار اندکی از آنها توانایی خرید واقعی دارند. در همین حال، بیشتر افراد حاضر در بازار تنها به پرس و جوی قیمت خودروها بسنده می کنند و بدون انجام معامله، دست خالی باز می گردند.

افزایش قیمت تنها مانع پیش پای این بازار نیست؛ در گفتگو با مردم، از کمبودها و مشکلات دیگری هم سخن گفته شده که خرید و فروش خودرو را تحت تأثیر قرار داده است. آنچه بیش از همه در این میان خودنمایی می کند، کمبود اعتماد و سردرگمی ناشی از نبود اطلاعات شفاف در فرآیند معامله است.

با وجود همه این چالش ها، پنجشنبه بازار خودرو مهاباد نقاط قوتی هم دارد که می تواند نقطه شروع اصلاحات باشد؛ حضور کارشناسان فنی برای ارزیابی خودروها و شفافیت در قیمت گذاری، از مهم ترین مزیت های این بازار است که سهم بسزایی در جلوگیری از ضرر خریداران و فروشندگان و ایجاد اعتماد در معاملات دارد.

«فرهاد رنجبر»، مدیر اجرایی پنجشنبه بازار خودرو، بر ظرفیت اقتصادی این بازار تأکید کرد و گفت: پنجشنبه بازار خودرو مهاباد، بازاری با ظرفیت اقتصادی و مطالباتی است که هر هفته تکرار می‌شود؛ اما پرسش اینجاست: آیا وقت آن نرسیده که با ساماندهی این بازار، هم رضایت مردم تأمین شود و هم معامله ها در فضایی مناسب تر صورت گیرد؟