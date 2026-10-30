چهارمین سال متوالی، است که استان زنجان در یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی خرد و پرا کنده کشاورزی در کشور رتبه برتر دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ چهارمین سال متوالی، است که استان زنجان در یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی خرد و پرا کنده کشاورزی در کشور رتبه برتر دارد.

این طرح کلیدی که نقشی اساسی در افزایش بهره‌وری و پایداری امنیت غذایی دارد، در حالی دنبال می‌شود که از مجموع ۹۰۰ هزار هکتار زمین قابل کشت استان، ۹ هزار هکتار یکپارچه‌سازی شده است.

مدیر امور اراضی استان زنجان اعلام کرد: استان زنجان برای چهارمین سال متوالی عنوان استان پیشرو کشور را در اجرای طرح یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی کشاورزی به دست آورده و تاکنون حدود ۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر پوشش این طرح قرار گرفته است.

داوود حیدری در تشریح طرح یکپارچه‌سازی اراضی پایاب سد میرزاخانلو در شهرستان طارم افزود: خرد شدن و پراکندگی اراضی در دهه ‌های گذشته، از موانع اصلی توسعه پایدار کشاورزی و اجرای الگوی کشت در مقیاس بزرگ بوده است. استان زنجان حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی تحت پوشش و نزدیک به ۹۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد و تقسیم این زمین ‌ها میان مالکان متعدد به قطعات کوچک، اجرای طرح ‌های کلان تولید محصولات اساسی را با دشواری جدی روبه ‌رو می ‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال کشاورزان گفت: برای تولید در مقیاس ‌های اقتصادی و تحقق الگوی کشت متناسب با نیاز کشور، چاره ‌ای جز تجمیع اراضی و فراهم کردن بستر بهره ‌برداری یکپارچه نیست.

حیدری نمونه‌ای از پروژه ‌های شاخص را تبدیل اراضی خرد و پراکنده به باغ یکپارچه زیتون به وسعت ۷۵ هکتار دانست که هم ‌اکنون ۱۲۰ بهره ‌بردار در آن فعال ‌اند و زیتون را از محصولات راهبردی استان، به ‌ویژه در تولید روغن زیتون، برشمرد. به گفته او، این طرح در افزایش بهره ‌وری، صرفه ‌جویی چشمگیر در مصرف آب و بهبود معیشت کشاورزان نقش مستقیم دارد.

مدیر امور اراضی استان هدف ‌گذاری پنج سال آینده را قرار گرفتن تمامی اراضی مستعد و قابل تجمیع استان در این مسیر اعلام کرد.