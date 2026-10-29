مرزبانان هنگ مرزی تایباد، ۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین فشرده را که به طرز بسیار ماهرانه ای در داخل قوطی های کرم، جاساز شده بود، کشف کردند.

مرزبانان مستقر در پست کنترل و مراقبت مرزی ۱۷ شهریور هنگ تایباد موفق شدند مقادیری مواد مخدر از نوع هروئین را کشف کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت:

سردار مجید شجاع افزود: در راستای انسداد نوار مرز و جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور، مرزبانان حین کنترل خودروهای ترانزیتی ورودی به کشور به دو دستگاه تریلی مشکوک شدند و در بازرسی از خودرو ۵ کیلوگرم هروئین فشرده که به طرز بسیار ماهرانه ای در داخل قوطی های کرم، جاساز شده بود را کشف کردند.

وی ادامه داد: مرزبانان ۲ قاچاقچی و یک نفر رابط را دستگیر و به همراه مواد کشف شده تحویل مراجع قانونی دادند.