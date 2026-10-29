چهارمین جشنواره ملی تئاتر آیینی‌سنتی و آیین‌های نمایشی زیویه با حضور ۱۲ گروه داخلی و خارجی، در شهر سقز آغاز به کار کرد؛ رویدادی فرهنگی و هنری که به مدت چهار روز میزبان علاقه‌مندان به هنر‌های نمایشی و آیین‌های بومی و سنتی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرآغاز این جشنواره، برگزاری کارناوال گروه‌های شرکت‌کننده بود که از میدان قدس سقز به سمت محل برگزاری این رویداد حرکت کردند و با اجرای برنامه‌های نمایشی، حال‌وهوای متفاوتی به فضای شهر بخشیدند.

محمد زارع‌زاده، دبیر چهارمین جشنواره ملی تئاتر آیینی‌سنتی زیویه، با اشاره به استقبال هنرمندان از این رویداد اظهار کرد: ۸۴ اثر نمایشی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بازبینی، ۱۲ اثر از استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و گیلان و همچنین یک اثر از کشور عراق برای حضور در جشنواره انتخاب شدند.

وی افزود: اجرا‌های این جشنواره به مدت چهار روز در شهر‌های سقز و بانه و منطقه سنته برگزار می‌شود.

دبیر جشنواره زیویه با اشاره به برنامه اختتامیه گفت: مراسم پایانی این رویداد روز شنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز برگزار خواهد شد.

چهارمین جشنواره ملی تئاتر آیینی‌سنتی و آیین‌های نمایشی زیویه، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنر‌های نمایشی بومی، تبادل تجربه میان هنرمندان و پاسداشت آیین‌ها و سنت‌های فرهنگی مناطق مختلف کشور به شمار می‌رود.