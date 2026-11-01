به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دانشگاه زنجان در رتبه‌بندی بین‌المللی «گرین‌متریک» موفق شد در زمره ۵۰۰ دانشگاه برتر سبز جهان جای گیرد.

این دانشگاه نسبت به سال گذشته، صعود ۱۲۱ پله‌ای را تجربه کرد.

دانشگاه زنجان با رویکرد چند رشته ای در حوزه فناوری، مواد غذایی، شیمی و مهندسی بر تولید محصولات غذایی سلامت محور تمرکز و در گستره ملی رتبه پنجم را دارد.

این دانشگاه در سال ۹۹ به عنوان سبزترین دانشگاه کشور و پنجاه و چهارمین دانشگاه سبز جهان طبق شاخص «گرین متریک» انتخاب شد، همچنین این دانشگاه با مساحت بیش از ۴۰۰ هکتار، دومین دانشگاه بزرگ کشور شناخته می شود.