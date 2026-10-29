شبکه پنج‌نفره از اعضای یکی از فرقه‌هاکه با هدایت رژیم صهیونیستی و ارتباط با تعدادی از اعضای پارلمان اروپا، برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران جذب، آموزش و سازماندهی نیرو می‌کرد؛ شناسایی شد و زیر ضربه رفت.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در این باره با اشاره به اقدامات اطلاعاتی چهار ماه اخیر در این پرونده اعلام کرد: سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، این شبکه را شناسایی و در راستای مقابله با فعالیت‌های سازمان‌یافته علیه امنیت کشور، به آن ضربه وارد کرده است.

مهدی بخشی افزود: بررسی ابعاد این شبکه، نحوه ارتباط اعضای آن با عوامل هدایت‌کننده و چگونگی اجرای برنامه‌های جذب، آموزش و سازماندهی در دستور کار است وابعاد مختلف از منظر امنیتی و قضایی رسیدگی می شود.

دادستان مرکز استان کرمان با تأکید بر صیانت از امنیت عمومی و مقابله با اقدامات سازمان‌یافته علیه ثبات کشور گفت: هرگونه اقدام مجرمانه که با هدف برهم زدن امنیت جامعه، سازماندهی فعالیت‌های غیرقانونی یا تعرض به امنیت ملی صورت گیرد، در چارچوب قانون د رسیدگی و با مرتکبان آن برخورد قانونی متناسب خواهد می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی در شناسایی و خنثی‌سازی تهدیدها، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود، رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با امنیت عمومی و ملی را با رعایت موازین قانونی و حقوق متهمان پیگیری می‌کند.