به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم در هفته دهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان میزبان دائم پناه مشهد بود که در پایان با نتیجه ۲-۲ دومین تساوی خود را تجربه کرد.

محمدجواد سنگ تراشان و فردین قاسمی گل‌های نماینده قم در این بازی را به ثمر رساندند.

دلسوختگان قم با ۱۱ امتیاز و یک پله صعود در رده هشتم جدول ایستاد و قائم پناه مشهد هم با ۴ امتیاز در همان جایگاه سیزدهم جدول چهارده تیمی لیگ برتر باقی ماند.