شرکت پوندلند که شعبات آن به فروشگاه‌های یک پوندی معروف بودند، در آستانه ورشکستگی و فروپاشی قرار گرفته است و موجی از نگرانی را در میان ۱۲ هزار کارمند این فروشگاه با ششصد شعبه ایجاد کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ روزنامه دیلی میرور نوشت: احتمال سقوط این شرکت به دلیل تجارت ضعیف نبوده، بلکه به دلیل دسترسی به بودجه از سوی مالکان آمریکایی آن، گوردون برادرز بوده است.

این شرکت بازسازی و سرمایه‌گذاری پوندلند را سال گذشته به قیمت اسمی یک پوند از گروه خرده‌فروشی لهستانی «پپکو» خریداری کرد. با این حال، گوردون برادرز این کسب و کار را در سپتامبر امسال برای فروش گذاشت.

شرکت ایرلندی «مارتین پراپرتی گروپ» (MPG) پیشنهادی را برای خرید این کسب‌وکار به عنوان یک شرکت فعال ارائه کرد. بری ویلیامز مدیرعامل پوندلند، روز سه‌شنبه این هفته در نامه‌ای خطاب به ۱۲ هزار نیروی کار پوندلند نوشت که «خبر بسیار سختی دارد که نمی‌تواند آن را کتمان کند».

در این پیام که از سوی روزنامه دیلی میرور دیده شد، ویلیامز گفت که با وجود تلاش‌های عظیم مدیریت در هفته‌های اخیر، برادران گوردون پیشنهاد «مارتین پراپرتی گروپ» را رد کرده‌اند. او نوشت: این که بگویم ناامیدم، کم لطفی است و همه شما لیاقت خیلی بهتر از این را دارید.

ویلیامز گفت: پیشنهاد «مارتین پراپرتی گروپ» یک پیشنهاد کاملاً تأمین مالی شده و آماده برای شروع بود که می‌توانست این کسب‌وکار را سرپا نگه دارد تا پیشرفت چشمگیری را که داشته‌ایم ادامه یابد. او گفت که وضعیت فعلی غیرمنتظره، ناخواسته و کاملاً قابل اجتناب بود و افزود که این وضعیت منجر به استعفای فوری مدیران مستقل اخیراً منصوب شده پوندلند شده است.

خبر احتمال فروپاشی این شرکت تنها چند روز پس از گزارش‌های جداگانه‌ای منتشر شد که ادعا می‌کردند دولت پس از اطلاع از مشکلات پوندلند، در مورد خطر از دست دادن هزاران شغل در پوندلند در حالت آماده‌باش است و نخست وزیر از آن مطلع شده است.

در صورت تعطیلی پوندلند، این یکی از بزرگ‌ترین تلفات در خیابان‌های اصلی در دوران اخیر خواهد بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که تعدادی از نمانام‌های بزرگ خرده‌فروشی برای خرید بخش‌هایی از پوندلند، ابراز علاقه کرده‌اند که گفته می‌شود علاقه‌مند به تصاحب برخی از مکان‌هایند.

داده‌های رسمی منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد پارسال نزدیک ۲۴ هزار شرکت در انگلیس و ولز دچار ورشکستگی شدند و این روند با سرعت بیشتری ادامه دار ارزیابی شده است.