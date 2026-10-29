به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر شهرستان ممسنی گفت: در راستای طرح حمایت ماندگار، مردم نوع‌دوست، اعضای داوطلبان و امدادگران ممسنی با هدف کمک به بیماران نیازمند خون در این شرایط بحرانی کشور خون اهدا کردند.

ابراهیم آذری افزود: در این اهدای خون مردم ممسنی ۵۰ واحد خون سالم اهدا کردند.

او در پایان گفت: این اقدام ارزشمند مردم ممسنی در روز‌های سخت، نمادی از مقاومت در عرصه سلامت و نشان از اراده محکم جامعه برای حمایت از بیماران نیازمند به خون است.