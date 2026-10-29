به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، یادواره شهدای آبان‌ماه (۱۰۲ شهید شهرستان قزوین) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در حسینیه امامزاده حسین (ع) قزوین برگزار شد.

در این مراسم، قوی‌دل مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، از اقدامات شهرداری و شهردار قزوین در گلزار شهدا تقدیر کرد. آماده‌سازی و پاکسازی پارکینگ ضلع شرقی گلزار شهدا، آماده‌سازی قبور مطهر شهدا و محوطهan‌سازی میان قبور والدین و همسران شهدا، آماده‌سازی ذخیره قبور (کف‌سازی و جدول‌کشی) و بهبود روشنایی مزار شهدا از جمله مواردی بود که مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین در این مراسم، قوی‌دل خواستار اجرای عملیاتی طرح جامع مناسب‌سازی گلزار شهدا از سوی شهردار قزوین شد.

در بخش دیگری از این مراسم، حجت‌الاسلام گروسی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد تاکستان، با اشاره به ارزش‌های دفاع مقدس گفت: با رعایت اصول اخلاقی در جنگ، دشمن را وادار می‌کنیم از درون به حقانیت ما اعتراف کند و همین اصول اخلاقی است که دفاع ما را مقدس می‌سازد.

وی افزود: ما بابت رعایت اصول اخلاقی هزینه می‌دهیم؛ چنان‌که هواپیما می‌رود اما پل را نمی‌زند و غیرنظامی را هدف قرار نمی‌دهد.



