نهمین پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر با مشارکت فعال ۲۴ گروه اجرایی در ۱۸ شهرستان آذربایجان‌غربی از جمله مهاباد آغاز شد؛ طرحی ملی که با پایش خانه‌به‌خانه و مشارکت بیش از یک‌هزار شهروند بالای ۱۸ سال، نقشه راه نظام سلامت را برای پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها ترسیم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، برای شناخت دقیق وضعیت سلامت جامعه و برنامه‌ریزی کلان برای پیشگیری از بیماری‌ها، نهمین پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در سراسر استان آذربایجان‌غربی و شهرستان مهاباد کلید خورد. این طرح ملی با هدف شناسایی دقیق ریسک‌فاکتور‌ها و عوامل تهدیدکننده سلامت شهروندان به مرحله اجرا درآمده است.

بر اساس این طرح، گروه‌های اجرایی با مراجعه خانه به خانه به سراغ شهروندان می‌روند تا شاخص‌های سلامت را پایش کنند. در این دوره از پیمایش، یک‌هزار و ۹۰ نفر از جمعیت بالای ۱۸ سال استان در قالب این طرح مشارکت دارند که اطلاعات و داده‌های دقیق سلامت آنان ثبت و تحلیل خواهد شد.

برای اجرای دقیق و استاندارد این طرح کلان، تمهیدات لازم از پیش اندیشیده شده است. نیرو‌های اجرایی و پرسشگران دست‌اندرکار طی روز‌های ۲۶ و ۲۷ مهرماه دوره‌های آموزشی تخصصی را سپری کردند تا پرسشگری و ثبت اطلاعات خانوار‌ها مطابق با استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های کشوری صورت گیرد.

«اسعد احمدزاده»، مسئول واحد مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت مهاباد، در خصوص اهداف این پیمایش تأکید کرد: مشارکت آگاهانه و فعالانه شهروندان در این پیمایش، فرصتی مغتنم برای شناسایی بهتر عوامل خطر و هدفمند کردن برنامه‌های پیشگیری فراهم می‌کند و داده‌های ثبت‌شده، مبنای اصلی برنامه‌ریزی‌های آتی در حوزه سلامت خواهد بود.