به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان قیروکارزین گفت: گزارشی مبنی بر تصادف رخ به رخ دو خودرو پژوپارس در محور امام‌شهر _کارزین به هلال‌احمر اعلام شد.

ایوب مرزبان افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر، با آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او در پایان گفت: این حادثه چهار مصدوم مرد به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، مصدومان را برای ادامه مراحل درمان به بیمارستان امام محمد باقر قیر و کارزین انتقال دادند.