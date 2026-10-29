



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس، در مراسم برگزاری بیست و دومین دوره «یادمان ملی یاس کبود» که به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در روستای فتح‌آباد شهرستان خفر برگزار شد، بر اهمیت این رویداد در پیوند میان ارزش‌های مذهبی و ظرفیت‌های ملی تأکید کرد.

سید محمد حسن موسوی با اشاره به سنت دیرینه افراشتن علم و پرچم در محل این یادمان، گفت: برگزاری این مراسم در بیست و دومین دوره خود، نشان‌دهنده تداوم و عمق پیوند مردم با این مناسبت‌های متعالی است.

وی با تأکید بر ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این یادمان، افزود: یادمان یاس کبود تنها یک مناسبت مذهبی برای عزاداری و گرامی‌داشت ایام شهادت حضرت زهرا (س) نیست؛ بلکه این رویداد یک ظرفیت ملی و فرصتی استثنایی برای توسعه گردشگری مذهبی در شهرستان خفر محسوب می‌شود که می‌تواند پتانسیل‌های گردشگری منطقه را شکوفا کند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس در پایان خاطرنشان کرد که برگزاری این مراسم در محل روستای فتح‌آباد، نمادی از تجلی ارزش‌های اسلامی در دل طبیعت و فرهنگ مردم منطقه است.